Поиск

В Германии заказы промпредприятий в сентябре выросли заметно сильнее ожиданий

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре вырос на 4,2% к августу, сообщило статистическое управление страны Destatis.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 1,5%.

В августе, по пересмотренным данным, показатель снизился на 5,4%, а не на 5,8%, как было объявлено ранее.

Рост в сентябре был прежде всего обусловлен значительным увеличением объема заказов в сегменте транспорта без учета автомобилей, который включает производство самолетов, морских судов, поездов и военного транспорта.

Заказы на средства производства в сентябре повысились на 8,3%, на потребительские товары - на 3,8%. Заказы на промежуточные товары снизились на 2,4%.

Зарубежные заказы выросли на 4,4%, в том числе из стран еврозоны - на 14,6%, при этом заказы из других государств сократились на 1,6%. Объем внутренних заказов увеличился на 3,7%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в сентябре был на 1% выше показателя за тот же месяц 2023 года.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ростех" сообщил о кадровых назначениях в ОАК и ОДК

Рубль подешевел в паре с китайским юанем, обновив минимум октября 2023 года

"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост

Розничные цены на дизтопливо в Москве снова ускорили рост

Рубль в паре с юанем обновил минимальное значение с октября прошлого года

Рубль в паре с юанем обновил минимальное значение с октября прошлого года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });