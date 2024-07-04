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Заказы промпредприятий Германии в мае неожиданно упали максимально за 4 месяца

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае снизился на максимальные за четыре месяца 1,6% по сравнению с апрелем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель уменьшился на 0,6%. Ранее сообщалось о спаде на 0,2%. Снижение продолжается уже пять месяцев подряд.

Зарубежные заказы в мае понизились на 2,8%, в том числе из стран еврозоны - на 0,1%, из других стран - на 4,6%. Внутренние заказы выросли на 0,5%.

Заказы на средства производства сократились на 4,3%. Заказы на потребительские товары увеличились на 4,9%, на промежуточные товары - на 1,4%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в мае уменьшился на 8,6% по сравнению с тем же месяцем 2023 года (-1,8% в апреле).

Германия
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