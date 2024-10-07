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Заказы промпредприятий Германии в августе упали сильнее ожиданий

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Это максимальное падение показателя с января текущего года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное снижение – на 2%, по данным Trading Economics.

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился на 3,9%, а не на 2,9%, как было объявлено ранее. Сильный рост был обусловлен значительным объемом заказов в сегменте транспортного оборудования без учета автомобилей, который включает производство самолетов, морских судов, поездов и военного транспорта.

Заказы на средства производства в августе уменьшились на 8,6%, на промежуточные товары – на 2,2%, на потребительские товары – на 0,9%.

Зарубежные заказы сократились на 2,2%, в том числе из стран еврозоны – на 10,5%, при этом заказы из других государств выросли на 3,4%. Объем внутренних заказов упал на 10,9%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в августе был на 3,9% ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

Германия
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