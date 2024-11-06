Российский бизнес UniCredit в III квартале увеличил прибыль в 1,7 раза,

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский бизнес итальянской группы UniCredit в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза в годовом выражении, до 270 млн евро, свидетельствует отчетность группы. Ко второму кварталу прибыль российских "дочек" UniCredit выросла в 2,3 раза.

Чистые процентные доходы российского бизнеса в третьем квартале составили 210 млн евро против 201 млн евро кварталом ранее и 190 млн евро в третьем квартале 2023 года. Комиссионный доход вырос на 27,6% квартал к кварталу, до 74 млн евро, и на 61% год к году.

В третьем квартале Юникредит банк продолжил отражать восстановление расходов на резервы: в отчетном периоде объем восстановленных провизий составил 17 млн евро против 99 млн евро во втором квартале и 37 млн евро в первом квартале.

Операционные расходы российских "дочек" составили 56 млн евро против 57 млн евро в предыдущем квартале и 50 млн евро в третьем квартале 2023 года.

Кредитный портфель российского бизнеса снизился за третий квартал до 1,8 млрд евро с 2,5 млрд евро по итогам июня и 3,2 млрд евро на начало 2024 года. Депозиты клиентов составили 4,8 млрд евро против 6,3 млрд евро по итогам второго квартала и 7,2 млрд евро на начало 2024 года.

ЕЦБ в апреле направил ряду европейских банков требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. Как говорится в презентации группы, UniCredit продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания операций в России в соответствии с требованиями регулятора и с целью избежать перехода контроля над активами в России государству. В числе мер по сокращению бизнеса группа указывает ставку по депозитам клиентов на уровне 0% по сравнению с 21% ключевой ставкой Банка России, что оказывает положительное влияние на отчет о прибылях и убытках.

В 2025 году Unicredit планирует сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро (с 9,1 млрд евро по итогам третьего квартала).

Юникредит банк по итогам третьего квартала 2024 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". UniCredit рассматривает возможность ухода из России. За 2023 год российский бизнес группы изменился в размерах и был переориентирован с учетом сокращения локального бизнеса и существенного снижения рисков для иностранных клиентов.