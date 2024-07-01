Unicredit попросил ЕЦБ разрешить приостановить сокращение присутствия в России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA обратился в Европейский суд общей юрисдикции за разъяснениями по поводу требований сокращения присутствия в России, выдвинутых Европейским центральным банком. Об этом сообщила пресс-служба банка.

UniCredit запросил временной заморозки этих требований до получения ответа суда.

"UniCredit разработал ряд стратегий по сокращению присутствия в России, в результате чего объем трансграничных рисков (cross-border exposure) снизился на 91%, страновых - на 65% - отмечается в сообщении. - Эти факты доказывают, что UniCredit полностью разделяет мнение ЕЦБ о важности сокращения присутствия в России".

При этом у банка есть опасения по поводу конкретных условий этого сокращения, выдвинутых регулятором, поскольку они могут иметь "серьезные непредвиденные последствия". В связи с этим UniCredit просит суд дать "окончательные юридические разъяснения" по поводу того, не выходят ли требования ЕЦБ за рамки полномочий регулятора.

Ранее в 2024 году ЕЦБ предписал нескольким европейским банкам, ведущим бизнес в России, сократить свое присутствие в стране. В частности, Raiffeisen Bank International AG получил указание снизить объем кредитного портфеля в России на 65%, то есть значительно сильнее, чем планировал сам банк, отмечает Bloomberg. UniCredit получил похожее предписание, но не раскрывал целевых показателей.