Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit в первом квартале увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 20% год к году, до 256 млн евро, сообщила группа.

Чистый процентный доход российского бизнеса группы в отчетном периоде составил 191 млн евро, снизившись на 4,5%. Чистый комиссионный доход, наоборот, вырос на 52%, до 67 млн евро.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро.

Как говорится в презентации UniCredit, на конец марта группа выполнила все цели. Так, кредитный портфель сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 1,5 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро, объем трансграничных платежей - до 7,7 млрд евро.

Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".