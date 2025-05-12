Поиск

Российский бизнес UniCredit увеличил квартальную чистую прибыль на 20%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit в первом квартале увеличил чистую прибыль российского бизнеса на 20% год к году, до 256 млн евро, сообщила группа.

Чистый процентный доход российского бизнеса группы в отчетном периоде составил 191 млн евро, снизившись на 4,5%. Чистый комиссионный доход, наоборот, вырос на 52%, до 67 млн евро.

В 2025 году UniCredit планировал сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до уровня менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем рисков, структурированных за пределами РФ, практически до нуля, а объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро.

Как говорится в презентации UniCredit, на конец марта группа выполнила все цели. Так, кредитный портфель сократился до 1 млрд евро, депозитный портфель - до 1,5 млрд евро, объем трансграничных рисков - до 0,3 млрд евро, объем трансграничных платежей - до 7,7 млрд евро.

Ожидается, что к 2027 году доля российского бизнеса в структуре чистой прибыли группы будет незначительной.

Юникредит банк по итогам первого квартала 2025 года занимает 19-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

UniCredit Юникредит банк Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

Заочно арестован бывший президент "Башнефти" Хорошавцев

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска и майских праздников
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });