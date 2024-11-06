Новак подтвердил выход РФ на уровень добычи, соответствующий обязательствам в рамках ОПЕК+

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в настоящее время находится на уровне 9 млн б/с, что соответствует утвержденным обязательствам страны в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Россия вышла на те уровни, которые мы добровольно взяли на себя в качестве обязательств по добыче: это 9 млн б/с. Пока мы плавно снижались к этому уровню, определенное количество баррелей (было добыто сверх установленной квоты - ИФ), которые мы в будущем компенсируем и снизим на этот объем добычу, чтобы все страны были в равных условиях", - сказал Новак.

Он отметил, что, вероятнее всего, Минэнерго РФ уже представило в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций объемов, добытых сверх установленной квоты в предыдущие месяцы.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тыс. б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад - еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.