Бюджет РФ за 10 месяцев исполнен с дефицитом 220 млрд руб., или 0,1% ВВП

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 220 млрд рублей, или 0,1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За девять месяцев, по предварительной оценке министерства, был профицит в размере 169 млрд рублей. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные, в соответствии с которыми бюджет в январе-сентябре был исполнен с дефицитом 734 млрд рублей. Таким образом, если исходить из предварительной оценки Минфина за 10 месяцев, в октябре мог наблюдаться дефицит в размере 389 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-октябре составили 29 трлн 668 млрд рублей, что на 28,4% выше, чем за тот же период прошлого года.

Ненефтегазовые доходы выросли на 26,6% - до 20 трлн 129 млрд рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам 10 месяцев выросли на 15,8% и превысили плановый уровень, говорится в сообщении Минфина.

Нефтегазовые доходы увеличились на 32,3% - до 9,539 трлн рублей. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом цен на российскую нефть. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 8,373 трлн рублей.

Расходы выросли на 23,7%, до 29 трлн 889 млрд рублей.

Правительство получило право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент. В результате дефицит по итогам года стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев отмечал, что Минфин ожидает дефицит до 1,7% ВВП.