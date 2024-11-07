В Банке России пока не видят "никаких просветов" на рынке труда

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с нехваткой работников на рынке труда в России пока не стабилизировалась и продолжает ухудшаться, "никаких просветов" здесь не видно, заявил на Русском экономическом форуме советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

"Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Здесь ситуация продолжает не стабилизироваться, а продолжает ухудшаться. Жесткость параметров рынка труда нарастает", - сказал он.

"Такая ситуация ведет к тому, что будут оставаться высокие темпы роста зарплат, значимо опережающие рост производительности. Рост зарплат, превышающий рост производительности, это прямые проинфляционные эффекты", - отметил Тремасов.

ЦБ в релизе по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке отмечал, что "рынок труда остается жестким". "Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - говорилось в заявлении.

По данным Росстата, безработица в России в сентябре 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле и августе. Этот показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой уровень безработицы в 2,6% на всем прогнозном горизонте 2024-2027 годов.