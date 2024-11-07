ММК вынужден урезать capex при текущих ставках

Менеджер компании назвала ошибочным мнение, что крупный бизнес сможет долго просуществовать на "подушке"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сохранение ключевой ставки Банка России на высоком уровне не позволяет крупному бизнесу инвестировать в прежнем объеме в свои проекты, завила начальник управления финансовых ресурсов ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Мария Овечкина на Русском экономическом форуме.

"По поводу прогнозов, на которых вы (Банк России - ИФ) строите решение по ключевой ставке. Даже нам в текущей ситуации очень сложно строить прогнозы, потому что рынок очень волатильный (...). Если мы будем продолжать нашу инвестиционную программу в том объеме, который у нас есть, то деньги закончатся в течение 6 месяцев. Поэтому надо учитывать, что мы режем все наши инвестиции. И при ближайшем решении по ключевой ставке нужно понимать, что ту статистику, которую вы берете, она на самом деле далеко не реальна", - сказала она на сессии, в которой принимает участие советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

В текущей ситуации Центробанку следует быстрее реагировать на изменения рынка, считает Овечкина.

На ее взгляд, неверно мнение, что крупный бизнес, у которого есть большая "подушка", может долго просуществовать. В частности, ММК негативно оценивает прогноз на следующий год.

"Вы говорите, что мы еще до сих пор нормально зарабатываем. Но последний раз такое (уровень доходов - ИФ) было в 2008 году. И мы очень негативно смотрим на 2025 год", - подчеркнула Овечкина.

По ее словам, на протяжении последних лет компания инвестировала в развитие не менее $1 млрд, "а сейчас (...) мы закладываем только закрытие текущих проектов". При этом, добавила Овечкина, предприятие продолжает вкладывать в модернизацию мощностей.

Детали инвестпрограммы ММК на 2025 год она не уточнила.

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников ранее заявлял, что ориентир по размеру капитальных затрат "Магнитогорского металлургического комбината" в 2025 году ниже capex-2024 из-за завершения крупных проектов.

В 2024 году capex ММК запланирован на уровне $1,25 млрд. Капитальные вложения за 2023 год составили 94,859 млрд рублей, увеличившись на 26,4% относительно 2022 года.