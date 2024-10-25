Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Банк России смело шагнул на заповедную доселе территорию ключевой ставки в 20%+ годовых, дав понять, что движение в сторону ужесточения денежно-кредитной политики с большой долей вероятности продолжится и в декабре. Сочетание ястребиного решения с не менее ястребиным сигналом призвано продемонстрировать решимость регулятора вернуть инфляцию к таргету хотя бы в первом полугодии 2026 года - на 2025 год ЦБ уже не рассчитывает. Среди проинфляционных факторов Банк России назвал сразу несколько решений правительства - внеплановый рост расходов бюджета-2024, индексацию утильсбора, а также повышение тарифов ЖКХ.

Удвоение таргета

Сомнений в том, что на предпоследнем в текущем году заседании по денежно-кредитной политике ЦБ вновь повысит ставку, у рынка не было. Большинство аналитиков ждали повышения ставки на 1 п.п. - до 20% и сохранения жесткого сигнала о будущей направленности ДКП. Отдельные эксперты допускали шаг повышения на 2 п.п., при этом в численном меньшинстве оказались несколько аналитиков с высоким "процентом попадания" в решения регулятора. Само по себе дополнительное ужесточение ДКП в октябре было фактически предопределено как сентябрьским сигналом ЦБ ("Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании"), так и текущими данными по инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила перед началом "недели тишины", что решение регулятора не предопределено, при этом свежие данные Росстата, опубликованные в среду, добавляли сторонников жесткому сценарию: недельная инфляция набрала максимальный с начала октября темп в 0,2%. Инфляционные ожидания населения в октябре выросли сразу на 0,9 п.п. - до 13,4% с 12,5%, значимо увеличился и консенсус на основе прогнозов профессиональных аналитиков, опрашиваемых ЦБ - с 7,3% до 7,7% на 2024 г. и с 4,8% до 5,3% в 2025 г.

В итоге совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, существенно увеличив прогноз по инфляции на текущий год и признав, что момент достижения таргета отдаляется. Это третье подряд повышение ставки после +2 п.п. в июле и +1 п.п. в сентябре.

Октябрьское заседание совета директоров - опорное, то есть помимо публикации пресс-релиза Банк России также представил среднесрочный макроэкономический прогноз. Обновление ожиданий по инфляции было столь же неизбежным, как и повышение ставки, так как июльский сценарий уже очевидно утратил актуальность. Еще в сентябре, на не опорном заседании, ЦБ хоть и не дал новых цифр, но признал, что диапазон 6,5-7%, видимо, будет превышен. Последние доступные к заседанию ЦБ данные относятся к 21 октября: к этой дате накопленный рост потребительских цен уже составлял 6,27%, годовая инфляция - 8,46%.

Новый прогноз Банка России на 2024 г. - 8-8,5%, а ведь еще в середине года он равнялся 4,3-4,8%. Нижняя граница нового диапазона ровно вдвое выше таргета ЦБ, что на пресс-конференции отметила и Набиуллина, подчеркнув также проинфляционный эффект от внепланового повышения расходов бюджета в этом году на 1,5 трлн руб. и существенной индексации утилизационного сбора. Прогноз ЦБ заметно "перелетел" и консенсус аналитиков, и оценку Минэкономразвития (7,3%), которая, впрочем, обновлялась уже почти два месяца назад.

Прогноз по инфляции на следующий год претерпел не столь существенное, зато символически важное изменение: 4-4,5% ЦБ поменял на 4,5-5%, а значит, еще один год экономика проживет с инфляцией выше таргета. Этим обусловлено и единственное изменение в структуре сигнала ЦБ, который по сути звучит так же, как и в сентябре, но с учетом нового прогноза по инфляции указание на сроки достижения таргета из него исключено. "Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - заявил ЦБ.

Инфляционное природоведение

Ситуация с инфляцией - следствие не только факторов, связанных со структурными изменениями в экономике (такими, как хронический дефицит на рынке труда), и решений "на руке" правительства, констатировала Набиуллина.

"Сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты", - заявила она.

Перейти к снижению ставки ЦБ сможет тогда, когда инфляция начнет устойчиво снижаться, "и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом", сказала Набиуллина. "Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году (17-20% - ИФ). Этот прогноз означает, что какое-то снижение ставки в следующем году при таком снижении инфляции возможно", - заявила глава ЦБ.

Чтобы на этот раз никаких иллюзий точно не осталось, зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий ДКП, усилил акценты: "Те, кто считает, что инфляция в следующем году снижаться не будет, не должны ожидать того, что будет снижаться ключевая ставка. Нельзя одновременно ждать, что в следующем году инфляция останется такой же, как в этом году, а ключевая ставка на конец следующего года будет ниже, чем сейчас. Такое состояние природы невозможно".

"Еще раз хочу подчеркнуть, учитывая уроки прошлого, что называется. Когда мы в прошлом, в начале года, ожидали снижения инфляции, ожидания были снижения ключевой ставки, к сожалению, многие восприняли это таким образом, что снижаться ставка будет в любом случае: снижается инфляция, не снижается инфляция, на это закладывались. Сейчас очень важно смотреть, снижается ли инфляция, если она будет устойчиво снижаться, да, тогда возможно и снижение ставки", - заключила Набиуллина.

Жесткой ДКП - жесткий прогноз

Банк России в борьбе с инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями задействовал всю палитру жесткости. Повысив ставку широким шагом и сопроводив решение жестким сигналом, регулятор существенно увеличил прогнозы по ее траектории на ближайшие годы. Признав промах в коммуникации в начале этого года, ЦБ решил показать рынку, что высокие ставки сохранятся еще долгое время.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 17,5% с 16,9-17,4%, в 2025 году - до 17-20% с 14-16%, в 2026 году - до 12-13% с 10-11%. С 28 октября и до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре.

Средняя ключевая ставка на 2027 год по-прежнему ожидается на уровне 7,5-8,5%. Этот диапазон ставки оценивается как нейтральный.

Такая траектория, судя по всему, не должна существенно повлиять на рост экономики. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%, в 2025 году - 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%. По мнению ЦБ, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Банк России понизил прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 год до $80 за баррель с прогнозировавшихся в июле $85. Прогнозы на следующие годы остались без изменений: в 2025 году - $80/барр., в 2026 году - $75/барр., в 2027 году - $70/барр.

Не время для компромиссов

С точки зрения регулятора, сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий, отмечает в своем комментарии главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию. Он полагает, что пик годовой инфляции в 9,1% был пройден в июле, к концу года ожидается ее замедление в район 8% и до 5,5% к концу 2025 года. При этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции, подчеркивает Васильев.

По прогнозам эксперта, Банк России 20 декабря повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 22%: в базовом сценарии Васильева это станет пиком текущего цикла, и в середине следующего года ЦБ сможет приступить к снижению ставки, доведя ее до 17% к концу 2025 года.

"В рисковом сценарии, если инфляция не будет замедляться и к концу года составит 8,5% и выше, мы допускаем повышение ключевой ставки 20 декабря до 23%", - пишет он.

Избыточным выглядит текущее ужесточение политики регулятора для директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"Уровень неопределенности относительно ДКП остается высоким, ключевую роль по-прежнему играет качество макропрогнозов на рынке и у регулятора. Считаем текущее ужесточение избыточным, что повышает риски для экономики и банковского сектора в 2025-2026 годах", - пишет он.

Пока не спешат повышать прогноз пикового уровня ключевой ставки выше 21% в Росбанке, оставляя дальнейшее ужесточение лишь для рисковых сценариев. "Однако на горизонте 2025 года видим ограниченный потенциал для снижения ставки со средним значением вблизи верхней границы регулятора (20%). Полагаем, что окончание текущего года и первая половина 2025 года пройдут в режиме рекордно высоких ставок, так как в свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий возврат доверия к целевому уровню 4% займет продолжительное время (в первую очередь, через охлаждение экономической активности на стороне частного спроса). Лишь ко второму полугодию 2025 года просматриваются сценарии для поступательного снижения процентных ставок", - говорится в комментарии директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева.

Жесткая риторика Банка России говорит о вероятном повышении ставки в декабре вплоть до 23% годовых, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Поскольку в обновленном прогнозе средняя ставка ожидается до конца года в диапазоне 21-21,3%, ЦБ РФ может ее поднять на декабрьском заседании до 22-23%. Кроме того, существенный пересмотр траектории ключевой ставки на 2025 год в сторону повышения ставит под вопрос сценарий значимого понижения ставки в будущем году", - говорится в его обзоре.

ЦБ продолжил удивлять рынок жесткими действиями, отмечает в своем отчете главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Текст релиза сосредоточен на инфляционных рисках, в нем больше не упоминается сценарий дезинфляции, о котором говорилось в предыдущих релизах, подчеркивает она. Повышение ставки 20 декабря выглядит очень вероятным, базовый сценарий - повышение ставки до 22%, считает Орлова.

Экономисты "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко сохраняют свой прогноз о повышении ставки на 1 процентный пункт - теперь уже до 22% в декабре. По их оценкам, проактивная политика регулятора существенно снижает вероятность сохранения ставки на неизменном уровне длительное время после достижения ставкой пика.

"Решение повышает нашу уверенность в том, что мы не увидим длительный (более 6 месяцев) период сохранения ставки неизменной после последнего повышения. Это было бы более вероятно, если бы ставка осталась на уровне, скажем, 18%. При текущей проактивной политике, после повышения в декабре, мы ждем начало цикла снижения ставок в конце апреля 2025 года. С учетом более высокой стартовой точки мы повышаем ориентир по ставке на конец 2025 года на 0,5 процентного пункта - до 15%. Эти ориентиры, вполне вероятно, будут пересматриваться, но период сохранения ставок на неизменном уровне, повторимся, будет относительно коротким", - пишут эксперты в обзоре.

Они отмечают, что Банк России "легко преодолел казавшееся важным значение ставки в 20%". Это, по их мнению, подчеркивает то, что в условиях неизбежного в настоящее время снижения веры в свой "компас" - прогноз инфляции, и в целом, среднесрочное видение картины экономики - решения по ставке в большей степени, чем обычно, продолжают зависеть от текущей динамики инфляции.

По оценкам главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, "бескомпромиссная жесткость" Банка России предполагает повышение ключевой ставки еще до 22-23% к концу года. "Вряд ли инфляция успеет достаточно замедлиться до следующего заседания (20 декабря), чтобы предупредить еще одно повышение ключевой ставки", - полагает она.

"Негативным сюрпризом октября стало не столько повышение сразу до 21%, сколько сохранение жесткого сигнала и указание на дальнейшее повышение ставки в декабре. Регулятор, очевидно, хочет ускорить замедление инфляции и нацелен добиться скорейшего торможения объемов кредитования", - отметила Донец.

Заявление от 25 октября

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%.

Инфляционные ожидания значимо выросли. В октябре ожидания населения и бизнеса достигли максимумов с начала года, во многом реагируя на текущую высокую инфляцию. Краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, также увеличились. Высокие инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции.

Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. С середины сентября повысились ставки денежного и долгового рынка, кредитные и депозитные ставки. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вверх на всех сроках. Однако рост инфляционных ожиданий сдерживает ужесточение денежно-кредитных условий в реальном выражении.

Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики привели к охлаждению розничного кредитования. Темпы роста корпоративного кредитования, напротив, остаются высокими из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономике по-прежнему растет высокими темпами. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту.

По итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 25 октября 2024 года Банк России обновил среднесрочный прогноз. В базовом сценарии учтены обновленные бюджетные проектировки и решения по индексации регулируемых цен и тарифов. С учетом этого, а также более высокого текущего инфляционного давления и роста инфляционных ожиданий Банк России повысил прогноз по инфляции на 2024-2025 годы. Для возвращения инфляции к цели и ее стабилизации вблизи 4% потребуется значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли.

Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Изменение этих параметров может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.

6 ноября 2024 года Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 13 сентября

Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Аналогичный показатель базовой инфляции находился на уровне 7,7% в пересчете на год. Эти значения ниже средних уровней II квартала 2024 года, но превышают средние значения за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа. Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти. Увеличились краткосрочные инфляционные ожидания профессиональных аналитиков. В то же время долгосрочные инфляционные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, снизились после июльского решения по ключевой ставке. В целом инфляционные ожидания экономических агентов сохраняются на повышенных уровнях. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.

Данные по ВВП за II квартал 2024 года и оперативные индикаторы в июле-августе указывают на то, что рост российской экономики несколько замедлился. Данное замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса. Об этом свидетельствует высокое текущее инфляционное давление. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным.

Потребительская активность, несмотря на некоторое замедление, сохраняется высокой. Ее в первую очередь поддерживает рост доходов населения. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и собственными средствами компаний, накопленными за последние годы. Хотя данные опросов свидетельствуют о некотором ухудшении текущих деловых настроений, ожидания компаний по будущему спросу по-прежнему высокие.

Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия ужесточились, реагируя как на июльское повышение ключевой ставки, так и на значительный пересмотр вверх ее прогнозной траектории в базовом сценарии. Этот пересмотр отразился на ставках денежного рынка, а также на кратко- и среднесрочных доходностях ОФЗ. В то же время доходности долгосрочных ОФЗ уменьшились в результате снижения инфляционных ожиданий участников финансового рынка. Продолжают расти кредитные и депозитные ставки.

Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось в результате отмены с 1 июля безадресной льготной ипотеки и роста рыночных ставок. В замедлении потребительского кредитования отражаются как эффекты проводимой денежно-кредитной политики, так и принятые ранее макропруденциальные меры. Вместе с тем темпы роста корпоративного кредитования пока остаются повышенными из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и последующие годы. Изменения в бюджетной политике могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики.