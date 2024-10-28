Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рост экономики России в III квартале 2024 года несколько замедлился, вместе с тем, российские власти сохраняют прогноз по динамике увеличения ВВП страны по итогам текущего года на уровне 3,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с правительством, посвященное экономическим вопросам.

"Несмотря на то, что динамика ВВП в III квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%", - сказал он, отметив, что динамика роста ВВП РФ будет выше среднемировых темпов, которые, по данным МВФ, составят 3,2%.

Поддержку росту ВВП РФ, по словам главы государства, оказывает позитивная динамика в промышленности. "За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение - почти 20%", - напомнил Путин, добавив, что такие показатели говорят о загрузке предприятий заказами. Одновременно в РФ продолжает сохраняться рекордно низкий уровень безработицы -2,4%.

"Вместе с тем, что хочу отметить, в экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они, прежде всего, вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются, в том числе, на динамике потребительских цен", - отметил президент.

Как сообщало в начале октября Минэкономразвития, "рост ВВП РФ в августе 2024 года составил 2,4% в годовом сравнении после повышения на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-август 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,2%.

В сентябрьском обновленном прогнозе Минэкономразвития повысило ожидания роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

ЦБ в конце прошлой неделе сохранил свой июльский прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%. Банк оставил прежним и прогноз по росту ВВП РФ в 2025 году - 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%.