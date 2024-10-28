Поиск

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%
Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рост экономики России в III квартале 2024 года несколько замедлился, вместе с тем, российские власти сохраняют прогноз по динамике увеличения ВВП страны по итогам текущего года на уровне 3,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с правительством, посвященное экономическим вопросам.

"Несмотря на то, что динамика ВВП в III квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%", - сказал он, отметив, что динамика роста ВВП РФ будет выше среднемировых темпов, которые, по данным МВФ, составят 3,2%.

Поддержку росту ВВП РФ, по словам главы государства, оказывает позитивная динамика в промышленности. "За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение - почти 20%", - напомнил Путин, добавив, что такие показатели говорят о загрузке предприятий заказами. Одновременно в РФ продолжает сохраняться рекордно низкий уровень безработицы -2,4%.

"Вместе с тем, что хочу отметить, в экономике сохраняются сложности и дисбалансы. Они, прежде всего, вызваны теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны. Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются, в том числе, на динамике потребительских цен", - отметил президент.

Как сообщало в начале октября Минэкономразвития, "рост ВВП РФ в августе 2024 года составил 2,4% в годовом сравнении после повышения на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-август 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,2%.

В сентябрьском обновленном прогнозе Минэкономразвития повысило ожидания роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

ЦБ в конце прошлой неделе сохранил свой июльский прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,5-4,0%. Банк оставил прежним и прогноз по росту ВВП РФ в 2025 году - 0,5-1,5%, в 2026 году - 1,0-2,0%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Заявление Банка России: ревущие двадцатые

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре

Курсовая экспортная пошлина в ноябре вырастет до максимальных 7% с 5,5% в октябре
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });