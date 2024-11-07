ЦБ РФ сейчас не рассматривает изменение ключевой ставки менее, чем на 1 п.п.

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Шаг изменения ключевой ставки зависит от ее размера, сейчас минимально возможный шаг - 1 процентный пункт (п.п.), сообщил "Интерфаксу" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее, чем на один процентный пункт. Один процентный пункт - это сейчас минимально возможный шаг", - сказал Тремасов в кулуарах Русского экономического форума в Челябинске.

"Если помните, когда мы находились после ковида на уровне 4,25% (ключевая ставка была на этом уровне - ИФ), тогда (стандартный - ИФ) шаг был 25 базисных пунктов. Поэтому, да, это прямо зависящие друг от друга показатели", - отметил советник председателя ЦБ.

Банк России, повысив ключевую ставку в октябре сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, дал жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

В октябре ЦБ рассматривал варианты повышения ставки до 20%, 21% и до 22%.

Повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока, отметил ЦБ в резюме обсуждения ставки. "Большинство участников согласились, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока предпосылок этого мало", - отметил ЦБ.