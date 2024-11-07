Рубль в четверг подешевел в паре с китайским юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,625 руб., что на 2,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 ноября на 15,1 копейки, до 98,0726 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,07 копейки, до 105,5679 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Победа Дональда Трампа на выборах президента США краткосрочно укрепила позиции доллара на мировых рынках. Динамика роста складывается из ожиданий инвесторов, что новая политика будет проинфляционной, из-за чего ФРС может замедлить темпы снижения ставки. На этом фоне 6 ноября индекс доллара (DXY) вырос почти на 2%, соотношение евро к доллару (EURUSD) упало на 1,84%, а курс CNYUSD снизился на 1,02%. На российском рынке наблюдалась схожая разнонаправленная динамика: за день доллар подорожал на 0,61%, тогда как евро и китайский юань подешевели на 1,09% и 0,78% соответственно, по данным фьючерсов на Московской бирже. Банк России на этой неделе сократил лимит по валютным свопам с 20 млрд до 15 млрд юаней, что может усилить проблему с дефицитом валютной ликвидности на рынке. Кроме того, с 7 ноября объем чистой продажи валюты ЦБ снизится почти на 21% из-за увеличения покупки валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. Потенциально эти факторы могут ослабить поддержку рубля в ноябре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Курс валютной пары "доллар-рубль" в декабре текущего года, вероятно, окажется на уровне 95 руб./$1, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Рубль в последние несколько недель ослаб. Мы связываем это с возросшим оттоком капитала из РФ, в первую очередь прямых иностранных инвестиций (нерезиденты продают свои доли в российских компаниях), а также портфельных (долевые и долговые бумаги российских эмитентов), - указывают эксперты. - Еще одним важным фактором стало сокращение продаж валюты экспортерами, у которых нет причин продавать ее спешно, как раньше. Теперь они могут платить налоги, используя рублевые кредиты и процентные доходы. Поэтому объем торгов на валютном рынке Московской биржи в налоговые недели не так высок, как было обычно".

"В декабре ожидаем курс пары "доллар-рубль" около 95 руб./$1. Текущий курс мы рассматриваем как "новую нормальность". Мы не видим фундаментальных изменений в динамике внешней торговли, хотя отставание в платежах за российский экспорт, похоже, усилилось (иностранные активы в сентябре резко выросли до $9,5 млрд). С учетом всех этих факторов рубль вряд ли укрепится до нашего предыдущего прогноза на конец 2024 года ("доллар-рубль" - 88 руб./$1)", - пишут эксперты в обзоре банка.

Достичь таргета по инфляции на конец 2025 года с учетом повышения тарифов и утильсбора стало сложнее, но это произойдет "не сильно поздно" внутри 2026 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%", - сказал Заботкин в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Ключевая ставка ЦБ

Шаг изменения ключевой ставки зависит от ее размера, сейчас минимально возможный шаг - 1 процентный пункт (п.п.), сообщил "Интерфаксу" советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Шаг изменения ставки зависит от общего уровня ставки, но на этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее, чем на один процентный пункт. Один процентный пункт - это сейчас минимально возможный шаг", - сказал Тремасов в кулуарах Русского экономического форума в Челябинске.

"Если помните, когда мы находились после ковида на уровне 4,25% (ключевая ставка была на этом уровне - ИФ), тогда (стандартный - ИФ) шаг был 25 базисных пунктов. Поэтому, да, это прямо зависящие друг от друга показатели", - отметил советник председателя ЦБ.

Ранее ЦБ сообщал, что более жесткая денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года.

Сценарий повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года более чем реален, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 25 октября 2024 года, на котором было принято решение поднять ее до 21% годовых. Документ транслирует жесткий настрой регулятора, констатируют эксперты: обсуждение было сфокусировано на усилении инфляционного давления, на повестке дня был сценарий повышения ставки до 22%, однако этот вариант был отклонен на фоне опасений, что резкое повышение может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

Кроме того, отмечают аналитики, регулятор предпочел дать рынку жесткий сигнал, чтобы, с одной стороны, не сформировать у рынка преждевременные ожидания касательно завершения цикла ужесточения монетарной политики, и, с другой стороны, чтобы подчеркнуть высокую вероятность повышения ставки на декабрьском заседании.

Резюме обсуждения ставки демонстрирует, что сценарий повышения ставки до 23% на заседании 20 декабря 2024 года более чем реален, заключают Орлова и Кобяк.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются второй день подряд, в том числе из-за ожиданий сокращения мирового спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени четверга опустились на 0,1% - до $74,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,2% и составляла $71,5 за баррель.

Беспокойство трейдеров вызывает вопрос о введении США пошлин на китайский импорт, о чем ранее заявлял избранный президент Дональд Трамп. Из-за пошлин может снизиться спрос на нефть со стороны КНР - крупнейшего ее импортера в мире.

Китай сократил импорт нефти в октябре на 8,7% в годовом выражении, причем снижение было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд.

Давление на цены продолжает оказывать опубликованный накануне отчет министерства энергетики США, согласно которому коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей, что существенно превзошло ожидания рынка.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 ноября опустилась на 2 базисных пункта - до 20,27% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась на 7 базисных пунктов - до 19,37% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев поднялась на 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,02% годовых.