ЦБ РФ назвал вероятность нового повышения ставки "очень высокой"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока невелика, констатировал Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки на совете директоров 25 октября. Сигнал о возможности повышения, присутствовавший и в прошлом резюме, ЦБ усилил, поменяв формулировку с "высокой" на "очень высокую".

Совет директоров ЦБ на заседании 25 октября решил повысить ставку с 19% до 21% (после шага на 1 п.п. в сентябре), при этом сохранил ястребиный сигнал на будущее.

В традиционном резюме регулятор объяснил выбор шага повышения ставки и формулировки сигнала.

Как сообщил ЦБ, по итогам дискуссии "большинство" участников выступили за повышение ставки до 21% годовых (в сентябрьском документе Банк России, не раскрывающий точное соотношение голосов в пользу того или иного варианта, использовал более "безальтернативную" формулировку: решение было принято "широким консенсусом"). В то же время, сказано в резюме, были высказаны предложения о более умеренном повышении - до 20% годовых, и о более резком - до 22.

"Те участники обсуждения, которые предлагали повышение на 300 б.п., говорили о том, что это позволит быстрее снизить инфляцию и даст страховку на случай реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими. Это также поможет с большей уверенностью снизить инфляционные ожидания. Однако большинство участников обсуждения согласились, что резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках. Поэтому требуется бОльшая осторожность при выборе размера шага", - отмечается в документе.

Те участники, которые предлагали повышение на 100 б.п., указывали на то, что эффекты от происходящего ужесточения денежно-кредитных условий продолжат нарастать при формировании корректных ожиданий участников рынка по будущей политике. "Однако большинство участников обсуждения согласились, что такое решение не соразмерно тем проинфляционным факторам и рискам, которые реализовались с сентябрьского заседания", - пишет ЦБ.

В сочетании с сильным сдвигом вверх прогнозной траектории ключевой ставки в базовом сценарии шаг в +200 б.п. даст необходимый импульс увеличению жесткости денежно-кредитных условий для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляционных ожиданий, рассчитывает регулятор.

На заседании обсуждалось два варианта сигнала: жесткий (допускает возможность повышения) и умеренно жесткий (оценит целесообразность повышения) в зависимости от оценки вероятности такого шага.

"Те участники, которые высказывались за умеренно жесткий сигнал, говорили, что необходимо дополнительно оценить эффекты на экономику от ранее принятых решений по ключевой ставке. Соответственно, умеренно жесткий сигнал отражает несколько меньшую вероятность повышения ключевой ставки, чем жесткий сигнал. Однако большинство участников согласились, что сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока предпосылок этого мало", - отметил ЦБ.

Кроме того, умеренно жесткий сигнал мог бы сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения ДКП, говорится в резюме. "Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре", - заключил ЦБ.