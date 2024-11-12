"Ростелеком" планирует IPO своей "дочки" "Солар" после размещения "РТК-ЦОД"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует провести IPO своей "дочки" ГК "Солар" (работает в сфере информационной безопасности) после выхода на биржу "РТК-ЦОД", сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на онлайн-конференции для инвесторов.

"Ну, в общем, да", - ответил он на вопрос, не планирует ли "Ростелеком" вывести "Солар" на IPO после "РТК-ЦОД".

Предполагаемые сроки IPO АО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД") Осеевский назвать затруднился на фоне рыночной ситуации.

Ранее руководство "Ростелекома" сообщало, что для IPO "РТК-ЦОД" рассматривалось осеннее окно. Однако в октябре президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил журналистам, что из-за ситуации на рынке компания задумалась, стоит ли выводить облачный бизнес на биржу сейчас или сделать это позднее. 7 ноября ООО "ЦХД" было преобразовано в АО

В конце сентября ООО "Солар Секьюрити" (основное юрлицо ГК "Солар") было решено преобразовать в акционерное общество (АО). Тогда в ГК "Солар" назвали это техническим шагом и стремлением соответствовать лучшим практикам в области корпуправления, в том числе - с точки зрения оптимальной акционерной структуры.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", не означает ли реорганизация подготовки к возможному IPO, в компании сказали: "Солар" активно развивается и рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынке капитала. Однако говорить о каких-либо конкретных планах сейчас преждевременно".

При этом в компании добавили, что процесс реорганизации занимает минимум 3 месяца, и в любой момент компания может от него отказаться.

ООО "Солар Секьюрити" зарегистрировано в марте 2015 года. Уставный капитал - 2,9 млн рублей. Ключевые направления деятельности - аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграция комплексных решений, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. "Ростелеком" приобрел компанию в 2018 году.