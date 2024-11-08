Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,39%, на Аи-92 - на 1,12% за неделю
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,39% - до 61573 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,12%, до 59538 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|05.11.2024
|06.11.2024
|% к пр. д.
|07.11.2024
|% к пр. д.
|08.11.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к вт.
|Премиум-95
|60728
|60448
|-0,46
|61085
|1,05
|61573
|0,8
|1,39
|Регуляр-92
|58877
|58804
|-0,12
|59329
|0,89
|59538
|0,35
|1,12
|ДТ-летнее
|59452
|59502
|0,08
|59847
|0,58
|59533
|-0,52
|0,14
|ДТ-зимнее
|76438
|76304
|-0,18
|76211
|-0,12
|76292
|0,11
|-0,19
|Мазут топочный
|30694
|30927
|0,76
|31222
|0,95
|31316
|0,3
|2,03
|Авиатопливо
|79962
|79802
|-0,2
|79802
|0
|80076
|0,34
|0,14
|СУГ
|27738
|27353
|-1,39
|28275
|3,37
|29112
|2,96
|4,95
Цены приведены по национальному индексу