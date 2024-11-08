Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,39%, на Аи-92 - на 1,12% за неделю

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,39% - до 61573 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,12%, до 59538 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

05.11.2024 06.11.2024 % к пр. д. 07.11.2024 % к пр. д. 08.11.2024 % к пр. д. % - птн. к вт. Премиум-95 60728 60448 -0,46 61085 1,05 61573 0,8 1,39 Регуляр-92 58877 58804 -0,12 59329 0,89 59538 0,35 1,12 ДТ-летнее 59452 59502 0,08 59847 0,58 59533 -0,52 0,14 ДТ-зимнее 76438 76304 -0,18 76211 -0,12 76292 0,11 -0,19 Мазут топочный 30694 30927 0,76 31222 0,95 31316 0,3 2,03 Авиатопливо 79962 79802 -0,2 79802 0 80076 0,34 0,14 СУГ 27738 27353 -1,39 28275 3,37 29112 2,96 4,95

Цены приведены по национальному индексу