Бензин на бирже за день подорожал на 1,6% на новости о возможной отмене запрета экспорта

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин отреагировали ростом на 1,6% на новости от 13 ноября о планах правительства снова разрешить поставки данного вида топлива за рубеж, свидетельствуют данные "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи" (СПбМТСБ).

По итогам торговой сессии 14 ноября, цена Аи-92 по национальному индексу (отражает средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России) выросла к предыдущему закрытию на 1,63%, до 61 110 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,61%, до 64 022 рублей за тонну.

При этом цены по территориальному индексу Европейской части России росли чуть более активно: котировки 92-го бензина выросли на 1,64%, до 61 050 рублей за тонну, 95-го - на 1,89%, до 64 314 рублей за тонну.

13 ноября глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщил журналистам, что ведомство направило в правительство предложения по снятию запрета на экспорт бензина из России. "Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами всё стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения - они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", - сказал он.

Позже источники "Интерфакса" сообщили, что в планах ведомства снять запрет на экспорт бензина со следующего месяца, но только для его производителей. По данным одного из собеседников агентства, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два зимних месяца.

В Минэнерго не комментируют данную информацию.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Минэнерго в ближайшее время представит предложение о возможности отмены запрета на экспорт бензина, что стало первым толчком роста цен на него на отечественной бирже. При этом вице-премьер подчеркнул, что обсуждается возобновление поставок только Аи-92, и при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ. "Сейчас анализируется баланс, и в случае того, что у нас будут подтверждены излишки затоваривания, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - подчеркивал Новак.

Рынок отреагировал на эти слова сдержанным ростом: стоимость Аи-92 за три дня выросла к пятнице почти на 1%, до 60 130 рублей за тонну, Аи-95 - на 2,3%, до 63 005 рублей за тонну.

Россия с марта на полгода ввела запрет на экспорт бензина. Его действие прерывалось с 20 мая в связи с насыщением внутреннего рынка и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями. Однако спустя два месяца правительство возобновило действие меры на фоне роста биржевых цен на бензин. В середине августа запрет был продлен до конца 2024 года. Новак в сентябре допускал, что запрет на экспорт бензина из РФ может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

Ранее обсудить возможность отмены запрета на экспорт бензинов из России предложил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов: "Чтобы не затовариться и не остановить мощности на заводах".