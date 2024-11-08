"Дамате" опровергла прекращение поставок в розницу индюшатины "Индилайт"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в России, опровергла информацию об исчезновении с полок магазинов индейки под брендом "Индилайт".

"Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции "Индилайт" с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях", - заявила группа и заверила, что продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.

7 ноября "Ведомости" сообщили, что "Дамате" уведомило торговые сети о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года. Затем СМИ начали прогнозировать исчезновение мяса индейки из торговли.

Россия в 2024 году может увеличить производство мяса индейки на 3%, до 435 тысяч тонн. В январе-сентябре было произведено порядка 5 млн тонн мяса птицы - на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объема 323 тысячи тонн приходится на индейку, что соответствует уровню прошлого года.

В 2023 году РФ произвела 422 тыс. тонн мяса индейки, что на 1,8% больше, чем в 2022 году.