ОАЭ начали поставлять в Россию сливочное масло

С 18 октября в РФ из Эмиратов было ввезено 90 тонн этого продукта

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - РФ, начавшая 18 октября закупки сливочного масла в ОАЭ, ко 2 ноября ввезла его 90 тонн, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись", - отметили в пресс-службе.

В конце октября начались отгрузки масла и из Турции. С 20 по 29 октября его было завезено 20 тонн.

Как сообщалось, в целом с начала года к 29 октября в РФ было ввезено в общей сложности 112,3 тыс. тонн сливочного масла, это на 9% больше, чем годом ранее.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время в реестре предприятий третьих стран находится 116 производителей сливочного масла, из которых в этом году отгрузки осуществляли 97 из 11 стран мира.

Импорт активизировался на фоне существенного роста цен на сливочное масло.

По данным Росстата, с начала года (по 28 октября) цены выросли на 25,7%.

Как сообщалось, резкий рост цен на сливочное масло за последнее время стал предметом особого внимания властей. Вопросам стабилизации ситуации на продрынке, в том числе и на рынке масла, за последнее время были посвящены два совещания у вице-премьера Дмитрия Патрушева. На втором из них он поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на нем.

Кроме того, РФ обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением предоставить тарифную льготу на ввоз в Россию сливочного масла в объеме до 30 тыс. тонн.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее 0,22 евро за кг.