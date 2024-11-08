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ЦБ введет надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с большим долгом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует ограничить кредитные риски банков на крупный бизнес за счет надбавок к коэффициентам риска по кредитам крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечает ЦБ, более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 году приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.

В целях повышения устойчивости банковского сектора к данным рискам будут внесены изменения в макропруденциальное регулирование для возможности установления надбавок к коэффициентам риска по кредитным требованиям банков к крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки.

ЦБ также планирует повысить минимальный коэффициент риска по кредитам крупнейшим компаниям для банков, применяющих подход на основе внутренних рейтингов (ПВР).

Данные меры предполагается реализовать в первом полугодии 2025 года.

Быстрые темпы роста корпоративного кредитного портфеля банков, которые превышают 20% в годовом выражении, вызывают беспокойство у ЦБ, так как могут нести риски чрезмерной долговой нагрузки компаний. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ обсуждает возможное макропруденциальное регулирование по корпоративным кредитам. Динамика и структура корпоративного кредитного портфеля обсуждались в октябре на совещании президента Владимира Путина с экономическим блоком правительства.

"В принципе при необходимости, если мы увидим накопление кредитных рисков в корпоративном кредитовании, то мы можем доработать наш нормативный акт и определить критерии. В случае, если компания, например, обладает высокой долговой нагрузкой, можно установить макропруденциальные надбавки. Но опять же это решение не принято, мы смотрим на целесообразность, на разные опции, потому что еще очевидная опция - в целом посмотреть более внимательно на резервы, которые банки формируют по своим заемщикам, и посмотреть, насколько они адекватны ситуации", - говорила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в конце октября.

Она заявила, что ЦБ не планирует вводить макропруденциальные лимиты на выдачу корпоративных кредитов, как это было сделано в розничном сегменте.

ЦБ РФ Банк России Елизавета Данилова Эльвира Набиуллина Владимир Путин
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