ЦБ РФ с 1 ноября повышает надбавки к коэффициентам риска по автокредитам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 ноября повышает надбавки к коэффициентам риска по нецелевым потребкредитам с залогом транспортного средства, чтобы ограничить рост долговой нагрузки заемщиков и регулятивный арбитраж.

Повышение надбавок в сегменте показателя долговой нагрузки (ПДН) более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой, отмечал Центробанк в августе, когда сообщал о планируемом ужесточении регулирования.

ЦБ также обращает внимание на расширение практик предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов.

Во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80% (необеспеченных потребительских кредитов - только 12%), отмечал ЦБ. При этом экономическая роль залога несущественна: нецелевые кредиты под залог транспортного средства по ключевым характеристикам скорее соответствуют не целевым автокредитам, а необеспеченным кредитам наличными, отмечает ЦБ. Средний уровень ПСК по ним составляет 27% (28% по кредитам наличными, 21% по автокредитам), а доля кредитов с просроченными платежами свыше 30 дней на 3-й месяц жизни кредита - 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).

Таким образом, оформление залога в виде транспортного средства позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет МПЛ. При этом данные банки берут на себя повышенные риски, обусловленные высоким уровнем ПДН заемщика, отмечал ЦБ.