ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Грузовые железнодорожные тарифы на 2025 год будут проиндексированы с 1 декабря 2024 года на 13,8%. Такое проект приказа ФАС опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее индексацию планировалось провести с 1 января 2025 года.

Как сказано в пояснительной записке, проект приказа предусматривает включение действующих надбавок (налоговая надбавка 1,015, надбавка на капремонт 1,07, надбавка на безопасность 1,01) в индексируемую базу, с одновременным сохранением их целевого характера и необходимости для ОАО "РЖД" предоставлять соответствующий отчет о размере полученных доходов и понесённых расходов, для покрытия которых надбавки были предусмотрены.

Также предусматривается неприменение понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) на экспортные перевозки угля с 1 декабря 2024 года.

Согласно документу, планируется провести дополнительную индексацию на перевозку грузов в контейнерах на 5% в 2025 году и 2026 году (за исключением перевозок в термических контейнерах) и индексацию тарифов на порожний пробег универсальных вагонов на 10% до 31 декабря 2025 года.

В проекте также заложена отмена понижающих коэффициентов на перевозки минерально-строительных грузов во внутригосударственном сообщении в два этапа: с 1 января 2025 года предлагается изменить коэффициент 0,9009 на 0,9492; с 1 января 2026 года отменить коэффициент 0,9492.

"ФАС России отмечает, что реализация предлагаемых тарифных решений в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса и удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Индексация тарифов за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") также пройдет с 1 декабря, а не с нового года и составит 11,6%.

Для пассажирских перевозчиков будут проиндексированы тарифы, сборы и платы на услуги по использованию инфраструктуры ж/д транспорта в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании на 10,2%, в пригородном сообщении на 13,8%.