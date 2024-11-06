В ЦБ отметили, что достичь таргета по инфляции на конец 2025 года стало сложнее

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Достичь таргета по инфляции на конец 2025 года с учетом повышения тарифов и утильсбора стало сложнее, но это произойдет "не сильно поздно" внутри 2026 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%", - сказал Заботкин в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Ранее ЦБ сообщал, что более жесткая денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года.