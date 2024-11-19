В Москве в 2025 году изменятся тарифы на электричество для населения

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Департамент экономической политики и развития Москвы установил новые тарифы на электроэнергию для населения столицы на 2025 год; с 1 июля они изменятся как для жителей многоквартирных домов с газовыми плитами, так и с электроплитами.

Как сказано в приказе департамента, опубликованного на сайте мэра и правительства Москвы, с 1 января 2025 года устанавливаются следующие тарифы: для населения с одноставочным тарифом - 6,99 рубля/кВт в час в первом полугодии и 7,87 рубля/кВт в час во втором полугодии; для населения с одноставочным тарифом, дифференцированным по двум зонам суток, в дневное время - 8,47 рубля/кВт в час в первом полугодии и 9,45 рубля/кВт в час с 1 июля 2025 года; в ночное время - 3,43 рубля/кВт в час в первом полугодии и 4,08 рубля/кВт в час во втором полугодии.

Жители многоквартирных домов, в которых установлены электрические плиты и электроотопительные установки, а также те, у кого установлены только электроплиты или только электроотопительные установки, с одноставочным тарифом в первом полугодии будут платить 6,15 рубля/кВт в час и 7,16 рубля/кВт в час с 1 июля 2025 года, с одноставочным тарифом, дифференцированным по двум зонам суток, в дневное время - 7,45 рубля/кВт в час в первом полугодии и 8,6 рубля/кВт в час с 1 июля 2025 года, в ночное время - 3,02 рубля/кВт в час в первом полугодии и 3,71 рубля/кВт в час во втором полугодии.

Кроме того изменится одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток. В первом полугодии тариф пиковой зоны составит 10,16 рубля/кВт в час, а во втором - 11,24 рубля/кВт в час. Для домов, оборудованных электроплитами или электрическими отопительными установками тариф пиковой зоны составит 8,94 рубля/кВт в час в первом полугодии и 10,23 рубля/кВт в час во втором полугодии.

Приказ вступит в силу 1 января 2025 года.