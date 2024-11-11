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Зерновой союз отметил сокращение экспорта гороха в этом сезоне почти в 5 раз

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом сезоне (начался 1 июля 2024 года), по данным на начало ноября, почти в пять раз снизила экспорт гороха, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"По гороху: отгрузили до 1 ноября 440 тысяч тонн, в прошлом году было 2,13 млн тонн. То есть резкое падение отгрузок", - сказал он.

По его словам, второй основной "провалившейся" по отгрузкам культурой стала кукуруза, экспорт которой составил всего 67% от показателей прошлого года, ее было отгружено всего 800 тысяч тонн.

В прошлом сезоне Россия поставила на экспорт рекордный объем гороха - почти 3,2 млн тонн. Однако в этом сезоне экспорт может снизиться из-за сокращения его сбора.

Как было заявлено на летней конференции "Где маржа-2024", по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор гороха в этом году в стране может составить 3,6 млн тонн против 4,7 млн тонн, экспорт в этом сезоне - 1,7 млн тонн.

Как сообщил Злочевский, экспортный потенциал текущего сельхозгода по зерну союз оценивает в 56 млн тонн, в том числе 45 млн тонн пшеницы. На 1 ноября было отгружено 25,1 млн тонн зерна, в том числе 21,9 млн тонн пшеницы (22,9 млн тонн в прошлом году).

Зерновой союз ИКАР Аркадий Злочевский
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