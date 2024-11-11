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Правительству и РЖД поручено добиться роста грузоперевозок по Восточному полигону

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "Российские железные дороги" принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону. Это поручение есть в перечне, составленном после совещания по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

"Принять дополнительные меры по увеличению объема перевозок грузов по Восточному полигону железных дорог, обратив особое внимание на организацию перевозок и реализацию мер технологического характера", - говорится в документе.

Правительство и РЖД должны уточнить методику расчета провозных способностей ж/д инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, определив конкретные объемы грузов, перевозимых с использованием данной инфраструктуры, и количество пар поездов по основным направлениям.

Президент также поручил представить предложения по заключению долгосрочных контрактов на поставку ж/д подвижного и тягового состава с его производителями, обратив особое внимание на заключение трехлетних твердых контрактов.

Срок исполнения данных поручений - 15 февраля 2025 года.

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