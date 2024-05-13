"М.Видео" разместит допэмиссию на 17% от уставного капитала

SFI готова выкупить весь объем размещения

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций стоимостью 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%.

При этом "М.Видео" уже получило предварительное согласие от одного из акционеров группы – инвестхолдинга ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) – о приобретении всего объема допэмиссии в рамках реализации своего преимущественного права и/или открытой подписки.

"Сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений", - говорится в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2023 года, SFI владеет 10,37% акций ритейлера.

Среди других акционеров компании – МКООО "Эрикария" (владеет 50%, на конец 2023 года бенефициар МКООО был скрыт, до этого основным владельцем выступал Саид Гуцериев), Media-Saturn-Holding (15%).