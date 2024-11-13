"Агроком Холдинг" Саввиди купит бутик-отель "Газпрома" в Новой Москве

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Агроком Холдинг" (основной владелец - Киряки Саввиди) признано победителем аукциона по продаже принадлежащего "Газпрому" бутик-отеля "Богородское" в поселении Воскресенское Новой Москвы.

Как сообщается в протоколе ЭТП ГПБ, конкуренцию ему составило ООО "ФРЕГАТ-2000" (в документе название приведено без ИНН), но оно не подавало ценовые предложения.

На аукционе начальная цена (с НДС) была определена в 981 млн рублей, минимальная в 834 млн рублей - ее и согласился заплатить победитель торгов.

"По результатам подведения итогов было принято решение: признать процедуру состоявшейся, определить лучшей заявку участника ООО "Агроком Холдинг", предложившего цену договора 834 млн рублей, с учетом НДС, и заключить с ним договор", - говорится в протоколе.

Бутик-отель "Богородское" (в "Газпроме" объект носил название "Гостиничный комплекс "Дом приемов "Богородское") с садом и крытым бассейном расположен в Москве, в 14 км от МКАДа. В состав гостиничного комплекса входят оздоровительный и спа-центр (хаммам и сауна), фитнес-центр, бар и ресторан. В гостинице 16 номеров категории "люкс", 2 "президентских номера" и один гостевой дом с четырьмя комнатами. Номера оформлены в классическом стиле. Также в гостинице имеется конференц-зал общей площадью 168 кв. м, вместимостью 100 человек, большая и малая переговорные.

В презентации к лоту указаны возможные способы использования имущества: гостиница, посольство или резиденция; медицинский центр, восстановление после хирургических вмешательств; спа-отель (с включенными детокс-программами); образовательное учреждение частного типа, клубный дом для проведения частных мероприятий, а также рехаб.

В сентябре тот же "Агроком Холдинг" был признан победителем аукциона по продаже принадлежащего "Газпрому" пятизвездочного гостиничного комплекса "Империал Парк Отель & СПА" в Новой Москве с ценой предложения в 3,614 млрд рублей. С тех пор повторно объект на торги уже не выставлялся, что могло говорить об успешном продолжении реализации сделки.

"Газпром" выставил на продажу несколько объектов недвижимости в Москве и Подмосковье по завершении переезда в Петербург. Переезд группы в Петербург начался более десяти лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива.