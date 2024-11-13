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Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Курс биткойна в среду впервые поднялся выше отметки $92 тыс.

Биткойн к 18:35 по московскому времени подорожал на 2,5% - до $91 746, по данным Coindesk. В ходе торгов в среду котировки поднимались до $92 046. С начала года биткойн подорожал более чем в два раза, за последние пять сессий - на 21%.

Рост биткойна и других криптовалют спровоцировала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп публично высказывался в поддержку цифровых активов.

Coindesk США Дональд Трамп
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