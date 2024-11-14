Поиск

"Автозавод СПб" начал продажи второй модели автомобиля под брендом Xcite

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) начал продажи в России второй модели кроссовера под брендом Xcite – X-Cross 8, сообщает пресс-служба автозавода.

Автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 1,6 литра. Мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Данная модель является первой полноприводной у Xcite.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ", как производственный партнер завода, летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал прошлой осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Выпуск второй модели – X-Cross 8 начался в конце октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

Актуальные владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

Автозавод СПб Xcite X-Cross 8
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 59 тыс. б/с

"Ведомости" сообщили о планах "Балтики" купить два крупных пивзавода Чувашии и Татарстана

Цены на сливочное масло в октябре выросли на 6,6%, за год – почти на 30%

Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%

ПАО "Лензолото" может выплатить 1,184 тыс. руб. на обыкновенную акцию за 9 месяцев

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent - $71 за баррель

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });