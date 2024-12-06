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"Автозавод СПб" снизил прогноз производства в 2024 году на 20%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) планирует до конца декабря 2024 года собрать около 20 тысяч автомобилей под брендом Xcite, сообщил генеральный директор завода Иван Миронов журналистам.

В марте губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что объемы производства до конца 2024 года могут достигнуть 25 тысяч автомобилей.

Миронов 6 декабря подтвердил, что первоначально выпуск планировался в этом объеме. Таким образом, прогноз снижен на 20%.

"Рынок падает. Мы можем и больше произвести - 30 и 40 тысяч автомобилей, но не можем поставить их на склад. Тогда это будут замороженные деньги. Бизнес так не работает, наши финансовые возможности не позволяют иметь такой большой запас (автомобилей - ИФ)", - объяснил Миронов.

Сейчас автозавод осуществляет крупноузловую сборку автомобилей. По словам Миронова, максимальная мощность предприятия по сборке достигает примерно 60 тысяч автомобилей в год.

Суммарно к настоящему времени продано около 5 тысяч автомобилей под брендом Xcite.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из России завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. В ноябре стартовали продажи второй модели кроссовера под брендом Xcite - X-Cross 8.

Владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

Nissan Минпромторг Александр Беглов Петербург Иван Миронов Автозавод СПб Xcite
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