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"Автозавод СПб" в августе реализовал более тысячи автомобилей Xcite X-Cross 7 в РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Xcite X-Cross 7 в РФ в августе 2024 года составили 1,005 тыс. машин. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (производитель автомобилей, бывшая площадка Nissan).

"По итогам августа официальными дилерами Xcite было реализовано 1,005 тыс. автомобилей, что является лучшим месячным результатом продаж бренда в России", - говорится в сообщении.

Продажи автомобилей под брендом Xcite в августе выросли на 27,9% по отношению к показателю июля этого года, и в 2 раза – по отношению к июню.

Суммарно в мае-августе текущего года реализовано 2,359 тыс. автомобилей Xcite X-Cross 7.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.

Автозавод СПб
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