"Автозавод СПб" отзывает почти 1,9 тыс. кроссоверов Xcite

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) отзывает в РФ 1 858 кроссоверов бренда Xcite, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины модели Xcite X-Cross 7, выпущенные с начала ноября прошлого года по начало июня текущего.

В частности, 1,15 тыс. автомобилей отзываются из-за возможных дефектов в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. "На некоторых автомобилях существует вероятность некорректной работы микрофона системы ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами", - поясняет Росстандарт причину отзывной кампании. На всех транспортных средствах проверят работоспособность микрофона, о котором идет речь. Производитель обещает произвести "необходимое ремонтное воздействие": корректно переподключить этот микрофон или в случае его отсутствия - установить.

Кроме того, ещк 708 кроссоверов той же модели подпали под отзыв из-за возможного некорректного срабатывания датчиков скорости. "На некоторых автомобилях существует вероятность повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, из-за чего может произойти отказ или некорректная работа систем, работающих с данными, считываемыми с датчика скорости, таких как ABS, ESP, EBD, TCS, HHC, HBA, DTC, RMI", - говорится в сообщении Росстандарта. У отозванных из-за этого автомобилей проверят провода датчиков скорости на предмет повреждений и при необходимости заменят датчики.

Автозавод письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их автомобиль, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ", как производственный партнер завода, летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.