Siemens уволит более 6 тысяч сотрудников

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Германская Siemens AG планирует сократить глобальный штат примерно на 6 тысяч человек, главным образом сокращение затронет подразделение, занимающееся решениями для автоматизации производства, сообщила компания.

К концу 2027 финансового года подразделение уволит около 5,6 тысячи сотрудников, включая 2,6 тысячи в Германии. Этот бизнес, в котором работает около 68 тысяч человек, столкнулся с негативными последствиями сокращения спроса в Китае.

Кроме того, подразделение в сфере зарядных станций для электромобилей планирует сократить около 450 рабочих мест (250 в Германии), или треть штата, причем уже в этом году. Siemens планирует выделить этот бизнес в отдельную структуру.

Несмотря на объявленные планы, руководство компании подчеркнуло, что ее штат в Германии в обозримом будущем останется примерно на текущем уровне за счет найма новых сотрудников в других подразделениях.

С начала 2025 года капитализация Siemens подскочила на четверть, до 183,5 млрд евро.