Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 92,5 руб. на акцию

Они также утвердили изменения, закрепляющие смену наименования группы на "Т-Технологии"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания ТБанка и "Т-страхования") на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении группы.

Дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов - 25 ноября 2024 года.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей.

Группа ранее подтвердила планы в дальнейшем перейти к ежеквартальной выплате дивидендов.

Дивидендная политика "ТКС Холдинга", утвержденная в августе 2024 года, предполагает распределение до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.

Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" на внеочередном собрании также утвердили изменения в устав, закрепляющие смену наименования группы на МКПАО "Т-Технологии".

Летом 2024 года холдинг изменил названия основных активов группы, в частности, Тинькофф банк стал называться ТБанк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.