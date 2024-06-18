Поиск

"ТКС Холдинг" принял решение изменить название Тинькофф банка на ТБанк

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Единственный акционер АО "Тинькофф банк" принял решение изменить его наименование на АО "ТБанк", говорится в сообщении кредитной организации.

Соответствующие изменения планируется внести в устав банка и иные документы, необходимые для государственной регистрации корректировок.

"ТКС Холдинг", в который входит Тинькофф банк, в начале июня сообщил об изменении названия кредитной организации. "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк", - отмечала группа.

Предполагалось, что брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование".

Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки, и новый бренд, по его мнению, станет универсальным решением для этой цели.

Обновление бренда планировалось провести постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже – все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Тинькофф банк в феврале 2024 года обновил логотип. Вместо герба теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

О том, что "Тинькофф" может провести точечный ребрендинг, в ноябре 2022 года заявил глава Тинькофф банка Станислав Близнюк. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль. При этом "Тинькофф" не собирался отказываться от "именного" бренда, отметил тогда Близнюк. По его словам, группа в свое время приобрела его у Олега Тинькова "за крупную сумму".

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

ТКС Холдинг Тинькофф банк ТБанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

Цена нефти Brent снизилась до $84,12 за баррель

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital

Активы Caterpillar в РФ приобрела структура фонда из Армении Balchug Capital
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });