"ТКС Холдинг" принял решение изменить название Тинькофф банка на ТБанк

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Единственный акционер АО "Тинькофф банк" принял решение изменить его наименование на АО "ТБанк", говорится в сообщении кредитной организации.

Соответствующие изменения планируется внести в устав банка и иные документы, необходимые для государственной регистрации корректировок.

"ТКС Холдинг", в который входит Тинькофф банк, в начале июня сообщил об изменении названия кредитной организации. "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк", - отмечала группа.

Предполагалось, что брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование".

Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки, и новый бренд, по его мнению, станет универсальным решением для этой цели.

Обновление бренда планировалось провести постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже – все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Тинькофф банк в феврале 2024 года обновил логотип. Вместо герба теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

О том, что "Тинькофф" может провести точечный ребрендинг, в ноябре 2022 года заявил глава Тинькофф банка Станислав Близнюк. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль. При этом "Тинькофф" не собирался отказываться от "именного" бренда, отметил тогда Близнюк. По его словам, группа в свое время приобрела его у Олега Тинькова "за крупную сумму".

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).