Т-Банк планирует построить собственную сеть дата-центров

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Т-Банк (входит в "ТКС Холдинг") планирует создать собственную сеть центров обработки данных, первый центр рассчитывает открыть в 2027 году, сообщил директор по информационным технологиям, вице-президент банка Вячеслав Цыганов.

"Мы приняли для себя решение, что мы сюда идем, несмотря на то, что сейчас все говорят, что не самое лучшее время для инвестиций, но тем не менее мы будем строить собственную сеть дата-центров. Это достаточно дорогостоящий подход. Мы будем делать это опять же по-своему, будем делать не так, как все", - сказал Цыганов на церемонии присвоения "ТКС Холдингу" нового тикера на "Московской бирже".

Т-Банк планирует использовать технологию freecooling (охлаждения оборудования за счет уличного воздуха - ИФ), которую применяют крупнейшие технологические компании, отметил топ-менеджер.

"Мы будем использовать технологию freecooling, которую в финансовом секторе пока в промышленном масштабе никто не использовал... Это сильно дешевле традиционного подхода по строительству дата-центров", - добавил Цыганов.

По его словам, проект строительства сети дата-центров рассчитан до 2031 года. "Первый результат и первый дата центр мы ожидаем увидеть в начале 2027 года", - отметил он.

У Т-Банка ранее не было собственных центров обработки данных, он их арендовал, напомнил топ-менеджер.

В начале ноября Т-Банк создал юрлицо "Т-ЦОД-2", деятельность которого связана с использованием вычислительной техники и информационных технологий, следует из данных ЕГРЮЛ.

"Мы будем продолжать инвестировать в разного уровня технологические платформы, которые позволяют масштабировать бизнес", - подчеркнул Цыганов.