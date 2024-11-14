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"Славнефть" увеличила чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев в 3 раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за 9 месяцев выросла в 3,1 раза, до 5,29 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Выручка увеличилась на 16%, до 21,8 млрд рублей, себестоимость - на 10%, до 17,57 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла в 1,5 раза, до 4,23 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия чистая прибыль головной компании "Славнефти" составила 4,2 млрд рублей (рост в пять раз), выручка - 14,4 млрд рублей (+35%). Таким образом, чистая прибыль компании по итогам третьего квартала 2024 года составила 1,09 млрд рублей, а выручка - 7,4 млрд рублей.

Существенно увеличились значения "доходы от участия в других организациях" и "проценты к получению". За январь-сентябрь 2024 года они составили 2,32 млрд рублей (против 657 млн рублей годом ранее) и 13,76 млрд рублей (против 7,4 млрд рублей) соответственно.

Славнефть Газпром нефть Роснефть
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