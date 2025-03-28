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"Славнефть" в 2024 году увеличила чистую прибыль по РСБУ втрое

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") в 2024 году получила 6,57 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,9 раза превосходит результат 2023 года, сообщается в отчете компании.

Выручка компании выросла на 11,7%, до 29,02 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла на 6,1%, до 23,53 млрд рублей, в результате чего валовая прибыль составила 5,49 млрд рублей (рост на 44,1%).

Существенно увеличились значения "доходы от участия в других организациях" и "проценты к получению". За 2024 год они составили 2,32 млрд рублей (против 657 млн рублей годом ранее) и 19,42 млрд рублей (против 11,46 млрд рублей) соответственно. При этом "проценты к уплате" выросли сопоставимо с "процентами к получению" - до 19,24 млрд руб. (против 12,4 млрд рублей).

Славнефть
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