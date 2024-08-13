"Славнефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 5 раз

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за январь-июнь выросла в 5 раз, до 4,2 млрд рублей, следует из ее отчета.

Выручка компании увеличилась на 35%, до 14,4 млрд рублей, себестоимость - в 1,3 раза, до 11,8 млрд рублей. Прибыль от участия в других организациях выросла в 3,5 раза и превысила 2,3 млрд руб.

По итогам 2023 года ПАО "НГК "Славнефть" получила 2,237 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост в 4,2 раза к 2022 г.) при выручке в 25,99 млрд рублей (+40%).