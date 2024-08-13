Поиск

"Славнефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ в 5 раз

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании "Славнефти" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по РСБУ за январь-июнь выросла в 5 раз, до 4,2 млрд рублей, следует из ее отчета.

Выручка компании увеличилась на 35%, до 14,4 млрд рублей, себестоимость - в 1,3 раза, до 11,8 млрд рублей. Прибыль от участия в других организациях выросла в 3,5 раза и превысила 2,3 млрд руб.

По итогам 2023 года ПАО "НГК "Славнефть" получила 2,237 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (рост в 4,2 раза к 2022 г.) при выручке в 25,99 млрд рублей (+40%).

Славнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

МЭА отметило рост российских нефтедоходов в июле на 5,6% к июню

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });