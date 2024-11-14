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НПФ Совкомбанка получил лицензию ЦБ РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России выдал АО "Негосударственный пенсионной фонд Совкомбанк" лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в материалах регулятора.

При этом НПФ Совкомбанка не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Совкомбанк создал собственный НПФ в августе 2024 года. Уставный капитал фонда - 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании "Совкомбанк страхование". Гендиректором нового НПФ стала Марианна Павлова, в свое время возглавлявшая АО "ПСК" (ранее - страховая группа "Уралсиб").

О том, что Совкомбанк находится в процессе создания собственного НПФ, в июне сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления и совладелец банка Сергей Хотимский. "К сожалению, купить сложно. Поэтому будем регистрировать, в процессе уже, занимаемся", - сказал тогда он.

По его словам, для начала полноценной работы фонда может потребоваться более года. Активная стадия, скорее всего, придется на вторую половину 2025 года, отметил Хотимский.

Предполагается, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений.

Сергей Хотимский Совкомбанк ЦБ РФ Банк России
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