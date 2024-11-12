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Дума уточнила сроки переноса накоплений в НПФ для формирования долгосрочных сбережений

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который уточняет порядок перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Такие поправки были внесены в законопроект № 496225-8 во втором чтении.

Согласно действующему законодательству, гражданин может не позднее 1 декабря текущего года подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Передумать и отказаться от перевода можно не позднее 31 декабря. Принятый депутатами закон сдвигает этот срок на месяц, т.е. подать заявление о переводе в НПФ можно будет до 31 декабря, а отказаться до 31 января.

Граждане России получили возможность использовать средства пенсионных накоплений для формирования долгосрочных сбережений с 1 января 2024 года. По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты участнику при наступлении оснований для назначения таких выплат. Размер сберегательных взносов и периодичность их уплаты определяются договором долгосрочных сбережений. Физические лица, заключившие с НПФ договор долгосрочных сбережений, имеют право на получение господдержки формирования долгосрочных сбережений в виде дополнительных стимулирующих взносов, размер которых не может составлять более 36 тысяч рублей в год.

НПФ Госдума
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