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Сбербанк повысил ставки по популярным вкладам на 1 п.п. - до 21%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ставки по популярным вкладам на 1 процентный пункт (п.п.) - до 21%, говорится в сообщении кредитной организации.

Максимальные ставки по вкладам линейки "Лучший %" можно получить, если положить на 7 месяцев деньги, которые раньше не хранились в Сбербанке . Максимальная ставка в 21% по "СберВкладу" доступна на любые средства, в том числе и на те сбережения, которые уже были на счетах в банке.

Максимальные ставки по "СберВкладу" доступны при выполнении ряда условий (при определенном уровне трат и оформлении подписки).

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