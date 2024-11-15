"Соллерс" планирует начать производство и продажи рамного внедорожника в 2025 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует расширить модельный ряд выпускаемых в РФ автомобилей рамным внедорожником в 2025 году, сообщил директор по продажам компании Марат Шарапов на Sollers Product Day в пятницу.

"Очень скоро мы выведем на рынок абсолютно новый полноразмерный внедорожник на рамной конструкции под брендом Sollers. Эта машина разработана специально для российского рынка нашим центром разработки совместно с нашим технологическим партнером. Машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать ее производство и продажи на российском рынке", - сообщил Шарапов.

Согласно презентации компании, автомобиль будет доступен с бензиновым и дизельным двигателем (2 л, 200 л.с.), автоматической коробкой передач (АКПП) и полным приводом.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Как сообщалось, продажи "Соллерса" в РФ в январе-сентябре 2024 года выросли на 18%, до 30,5 тыс. автомобилей. В том числе УАЗов было реализовано более 26 тыс. шт. (+5%), машин под брендом Sollers - 9,9 тыс. (рост в 2 раза).