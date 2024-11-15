Решетников отметил, что правительство и ЦБ ищут баланс между ростом экономики и инфляцией

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Текущий уровень ключевой ставки, а также сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все большее влияние на экономический рост в РФ, правительство и ЦБ обсуждает нахождение баланса между ростом и скоростью выведения инфляции на таргет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на съезде министров экономического развития субъектов РФ в пятницу в Красногорске.

Решетников подчеркнул, что попытки резкого замедления инфляции "любой ценой" несут риски для долгосрочного экономического роста.

По его словам, рост в обрабатывающих отраслях пока сохраняется высоким и даже идет выше прогнозов, но в ряде других отраслей темпы не столь устойчивые, наблюдается и замедление в инвестиционной активности.

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