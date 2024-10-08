Глава набсовета "Мосбиржи" предложил сделать вычет по ИИС в размере 6% от зарплаты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Налоговый вычет для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в условиях задачи по удвоению капитализации фондового рынка стоит установить в размере 6% от зарплаты, чтобы повысить привлекательность этого инструмента для состоятельных граждан, считает председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"Нужно задействовать здесь потенциал людей с более высоким достатком. А им неинтересны сегодня ИИСы, потому что 400 тысяч для них не материальный вычет", - сказал он на форуме IPO, организованном АКРА.

По его словам, для финансирования роста капитализации рынка нужно, чтобы физлица вкладывали в новые компании 400 млрд рублей в год. "А еще есть SPO, вторичный рынок, а еще рынок облигаций, который сильный конкурент", - добавил Швецов.

"Если придут богатые люди, они и принесут эти деньги. Заставлять людей с очень низким достатком участвовать в IPO, в долгосрочных инвестициях - это не совсем честно. Потому что цена денег у них совершенно другая, им нужно подушку безопасности сформировать", - заключил глава набсовета биржи.

Сейчас налоговый вычет для долгосрочных сбережений составляет 400 тысяч рублей в год.

Законы о запуске программы долгосрочных сбережений (ПДС) и ИИС нового типа заработали с 1 января 2024 года. ПДС предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Новый ИИС объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.