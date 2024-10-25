НАУФОР направила в ЦБ предложения по льготам для ИИС, ПДС и ПИФов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России замечания и предложения к проекту основных направлений развития финансового рынка на 2025-2027 гг., представленному регулятором в сентябре для обсуждения.

Замечания подготовлены с учетом президентского указа по увеличению капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году, говорится в комментарии НАУФОР.

Так, НАУФОР предлагает доработать действующий механизм индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), который сейчас "не в полной мере способствует задаче привлечения розничных инвесторов". Ассоциация настаивает на закреплении на постоянной основе 5-летнего срока нового ИИСа и выступает за отмену запрета на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на ИИС-3, на банковские счета.

НАУФОР полагает, что для владельцев ИИС-3 нужно предусмотреть набор стимулов, увеличивающийся в зависимости от срока действия счета. Если ИИС-3 закрывается по истечении 3 лет - право на получение налогового вычета на внесенные средства, для 4-летних - также право на вычет в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС-3 в сумму 10 млн рублей, для пятилетних - в сумму 30 млн рублей.

Для повышения привлекательности паевых инвестиционных фондов НАУФОР предложила увеличить до 1 млн рублей размер налогового вычета на средства, внесенные на ИИС, на которых учитываются только паи ОПИФ/БПИФ/ИПИФ. Ассоциация считает нужным распространить налоговую льготу по долгосрочному владению (5 лет) на инвестиционные паи и расширить линейку активов ПИФ для неквалифицированных инвесторов за счет ценных бумаг, предназначенных для квалов, и иных активов.

НАУФОР также предлагает разрешить инвестиции неквалам через доверительное управление в финансовые инструменты для квалов, но при условии, что такие активы не будут передаваться инвестору по окончании договора с управляющим. Кроме того, НАУФОР считает целесообразным полностью освободить от НДФЛ купоны по гособлигациям и корпоративным облигациям российских эмитентов, включенным в котировальные списки.

Ассоциация выступает и за отдельный налоговый вычет в сумме уплаченных взносов в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в размере 1,5 млн рублей в год, а также увеличение лимитов софинансирования со стороны государства.

Для активизации НПФ на рынке акций ассоциация выступает за отмену требования о пятилетней безубыточности, административной фидуциарной ответственности и применения мер по предупреждению банкротства при негативном результате стресс-тестирования. Также предлагается ввести возможность по ведению разных инвестиционных портфелей для граждан разного возраста (по их выбору), в том числе с обязательной долей инвестиций в акции.

НАУФОР считает важным гармонизировать регуляторный подход для цифровых финансовых активов (ЦФА) и традиционных инструментов. В частности, ассоциация предлагает отменить ограничения по сумме сделок с ЦФА для неквалифицированных инвесторов и допустить возможность брокерских операций с ЦФА, доверительного управления и приобретения их в состав паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений, страховых резервов.