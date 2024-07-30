Поиск

Genetico в I полугодии нарастило выручку на 14,7% - до 181 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех") в I полугодии 2024 года нарастил выручку по РСБУ на 14,7% - до 181 млн рублей, сообщила компания.

EBITDA увеличилась в отчетном периоде до 12,6 млн рублей с 1,3 млн рублей за январь-июнь 2023 года.

Чистый убыток в I полугодии 2024 года сократился до 8,7 млн рублей с 28,2 млн рублей убытка в аналогичном периоде 2023 года.

Genetico (ПАО "Генетико") работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.

Артген Биотех Genetico Генетико
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

В WoodMac ждут спада спроса на дизтопливо в Китае к 2050 году в три раза

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

Глобальный спрос на золото во II квартале снизился на 6%

ВТБ видит признаки перегрева в росте доли корпоративного кредитования в ВВП РФ

"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

"ЮТэйр" отчиталась о 2 млрд рублей полугодового чистого убытка по РСБУ

Brent подешевела до $79,49 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });