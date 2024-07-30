Genetico в I полугодии нарастило выручку на 14,7% - до 181 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Артген Биотех") в I полугодии 2024 года нарастил выручку по РСБУ на 14,7% - до 181 млн рублей, сообщила компания.

EBITDA увеличилась в отчетном периоде до 12,6 млн рублей с 1,3 млн рублей за январь-июнь 2023 года.

Чистый убыток в I полугодии 2024 года сократился до 8,7 млн рублей с 28,2 млн рублей убытка в аналогичном периоде 2023 года.

Genetico (ПАО "Генетико") работает в области медицинской генетики и генетических исследований. В апреле 2023 года компания провела IPO на "Мосбирже", в ходе которого привлекла 178,8 млн рублей.