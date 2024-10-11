Berkshire Hathaway Баффета сократила пакет акций Bank of America до 10%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила сокращать свой пакет в Bank of America Corp..

Со вторника по четверг на прошлой неделе Berkshire продала 9,5 млн акций банка на общую сумму около $382 млн, говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В настоящее время инвестфирме принадлежит порядка 775 млн бумаг BofA. Таким образом, доля Berkshire в банке составляет 10%. Ее рыночная стоимость составляет порядка $31 млрд.

Berkshire обязана раскрывать данные о продаже бумаг в течение короткого времени до тех пор, пока ее доля в банке превышает 10%, отмечает MarketWatch.

Berkshire продавала акции BofA последние 18 торговых сессий подряд. Снижать свою долю в банке инвестфирма начала в середине июля, с тех пор ее пакет сократился примерно на 25%.

Котировки акций Bank of America по итогам торгов в четверг снизились на 0,6% - до $39,97. С начала года рыночная стоимость банка выросла на 18,7% (до $310 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 21,2%.